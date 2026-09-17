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Музыканты отказываются от участия в туре Эда Ширана из-за скандала с Палестиной

Музыканты отказываются от участия в туре Эда Ширана из-за скандала с Палестиной

Музыканты отказались от дальнейшего участия в туре музыканта Эда Ширана в США, чтобы поддержать рэпера Macklemore, который был отстранён из-за слов со сцены о Палестине.

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