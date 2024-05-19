Высокий сезон: индустрия гостеприимства России в поиске рабочих рук

Михаил Пантюхин

В ресторанной индустрии отработал более 40 лет , и думаю, что могу что-то написать в каком состоянии сейчас находится этот сегмент экономики. Но начну с русской пословицы:"Не красна изба столбами, а красна пирогами!". На сегодня ресторанный бизнес представляет очень большое "колесо", если говорить об официантах (которых вообще нигде не учат), львиную долю официанства заняли аутсорсинговые компании, продвигающие на этот рынок людей из средней азии, которые по русски-то вообще иногда не говорят, а что можно сказать про их "профессионализм", это отдельная тема. Мне пришлось столкнуться с этим явлением в 2008 году, когда я сам занимался обучением студентов профильных ВУЗов, студенты относились ко мне с уважением и даже приезжали на обучение по второму разу, объясняя мне, что хотят услышать что-то новое. Работали очень хорошо и держали марку предприятия (очень известного), за время работы выучил более 500 студентов, но я не об этом. Потом пришла "новая команда" и моих студентов стали менять на жителей средней азии, притом, что цены на услуги подняли "до небес", эта команда до сих пор работает, но не в том составе, а профессионалов остались единицы, все дело в том, что есть прямая заинтересованность в том, чтобы получить с такой "профессиональной" аутсорсинговой компании ещё один доход, так как этим людям в бабочках платят копейки от 70-100 рублей в час, а деньги закладываются в бюджет мероприятия от 300-500 рублей в 1 час, поэтому бизнес получает хорошую мзду, но и неплохо делиться с .... , и всем хорошо, кроме самой сферы гостеприимства, которая на сегодня превратилась в "шаурмичную" по качеству или закусочную, но никак не Ресторан. Да, Кухня, отдать ей должное, сейчас намного выше советской, но опять же качество сырья, а это на усмотрения Шеф повара в лучшем случае, а в худшем этот вопрос решает просто бухгалтерия, исходя из цены, но не качества. Повара, рядовые, если их можно ещё назвать, также из аутсорсинга, которые также как и "официанты" если что вылетают по принципу "колеса", одних увольняют-меняют, других принимают, да на любом предприятии есть "могучая кучка", которая что-то делает и держит что-то на контроле, но повлиять на политику руководителей предприятия вряд-ли может. Хочется подвести черту. Уважаемые Отельеры и Рестораторы, вы очень хорошие бизнесмены, но то, что сейчас происходит с кадрами и их качеством виноваты только ВЫ, вы используете рабсилу имеющую какие-то возможно знания полученных ранее но не на классически полученных знаниях, а на ошибках взятых за основу в разных предприятиях общепита, и подавляющее количество их совершенно все-ровно, будут они завтра здесь или нет! Профтех общепита почти убит, преподаватели которые были у нас, сейчас с днём и фонарём не найдёшь! Да и платят педагогам профтехобразования как уборщице в Ресторане. А что сделаешь основная задача бизнеса - зарабатывание денег! А люди, да другие найдутся, секондхенд например!