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Высокий сезон: индустрия гостеприимства России в поиске рабочих рук

Высокий сезон: индустрия гостеприимства России в поиске рабочих рук

В среднесрочных планах правительства содействовать ускоренному развитию туристической инфраструктуры на территории многих регионов РФ.

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Комментарии
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Михаил Пантюхин
В ресторанной индустрии отработал более 40 лет , и думаю, что могу что-то написать в каком состоянии сейчас находится этот сегмент экономики. Но начну с русской пословицы:&quot;Не красна изба столбами, а красна пирогами!&quot;. На сегодня ресторанный бизнес представляет очень большое &quot;колесо&quot;, если говорить об официантах (которых вообще нигде не учат), львиную долю официанства заняли аутсорсинговые компании, продвигающие на этот рынок людей из средней азии, которые по русски-то вообще иногда не говорят,  а что можно сказать про их &quot;профессионализм&quot;, это отдельная тема. Мне пришлось столкнуться с этим явлением в 2008 году, когда я сам занимался обучением студентов профильных ВУЗов, студенты относились ко мне с уважением и даже приезжали на обучение по второму разу, объясняя мне, что хотят услышать что-то новое. Работали очень хорошо и держали марку предприятия (очень известного), за время работы выучил более 500 студентов, но я не об этом. Потом пришла &quot;новая команда&quot; и моих студентов стали менять на жителей средней азии, притом, что цены на услуги подняли &quot;до небес&quot;, эта команда до сих пор работает, но не в том составе, а профессионалов остались единицы, все дело в том, что есть прямая заинтересованность в том, чтобы получить с такой &quot;профессиональной&quot; аутсорсинговой компании ещё один доход, так как этим людям в бабочках платят копейки от 70-100 рублей в час, а деньги закладываются в бюджет мероприятия от 300-500 рублей в 1 час, поэтому бизнес получает хорошую мзду, но и неплохо делиться с .... , и всем хорошо, кроме самой сферы гостеприимства, которая на сегодня превратилась в &quot;шаурмичную&quot; по качеству или закусочную, но никак не Ресторан. Да, Кухня, отдать ей должное, сейчас намного выше советской, но опять же качество сырья, а это на усмотрения Шеф повара в лучшем случае, а в худшем этот вопрос решает просто бухгалтерия, исходя из цены, но не качества. Повара, рядовые,  если их можно ещё назвать, также из аутсорсинга, которые также как и &quot;официанты&quot; если что вылетают по принципу &quot;колеса&quot;, одних увольняют-меняют, других принимают, да на любом предприятии есть &quot;могучая кучка&quot;, которая что-то делает и держит что-то на контроле, но повлиять на политику руководителей предприятия вряд-ли может. Хочется подвести черту. Уважаемые Отельеры и Рестораторы, вы очень хорошие бизнесмены, но то, что сейчас происходит с кадрами и их качеством виноваты только ВЫ, вы используете рабсилу имеющую какие-то возможно знания полученных ранее но не на классически полученных знаниях, а на ошибках взятых за основу в разных предприятиях общепита, и подавляющее количество их совершенно все-ровно,  будут они завтра здесь или нет! Профтех общепита почти убит, преподаватели которые были у нас, сейчас с днём и фонарём не найдёшь! Да и платят педагогам профтехобразования как уборщице в Ресторане. А что сделаешь основная задача бизнеса - зарабатывание денег! А люди, да другие найдутся, секондхенд например!
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