Мемориальный Ferrari сделали неотъемлемой частью культового плеера iPod Touch

Британский дилер H.R. Owen выставил на продажу очень редкий экземпляр Ferrari Scuderia Spider 16M, собранный в 2008 году на основе открытого спорткара F430 Spider в честь 16-й победы заводской команды Ferrari в Кубке конструкторов Формулы-1.
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