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ТАСС указывает на стремление Европы закачать газ в ПХГ максимальными темпами

ТАСС указывает на стремление Европы закачать газ в ПХГ максимальными темпами

Европа в сентябре резко ускорила закачку газа в подземные хранилища, пытаясь наверстать отставание перед отопительным сезоном 2026–2027 гг.

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