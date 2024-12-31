Два майора: Крымское побережье. Прав и товарищ Рыбарь, и Архангел Спецназа. Враг сохраняет устремления к крымским берегам и его водные дроны все более опасны для нашей воздушной техники, которой ВС Ро

Крымское побережьеПрав и товарищ Рыбарь, и Архангел Спецназа. Враг сохраняет устремления к крымским берегам и его водные дроны все более опасны для нашей воздушной техники, которой ВС России преспокойно уничтожали МБЭК противника многие месяцы.
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