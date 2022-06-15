ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 июня 2022 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое июня две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1054 =Беспокойство о внешнем Мире не поможет Миру; открытие своего внутреннего естества поможет всем! = В каждом зимнем сердце таится трепещущая весна, а за покровом каждой ночи — улыбающийся рассвет =Возможно, что голографический уровень Мира - просто одна из ступеней бесконечной Эволюции = Всё имеет очень жёсткую тенденцию, и, если что-то не выполняет своё предназначение, отмирает = Всё можно выразить в Числовых отношениях, поскольку, в конечном итоге, всё есть Число =Всю Вселенную ты можешь найти внутри себя и ты уже не будешь жить в Мире - Мир будет жить в тебе! =Вы не нуждаетесь во многих людях в своей Жизни, поэтому не стремитесь иметь больше «друзей» = Вы никогда не будете счастливы до тех пор, пока не станете жить своей мечтой, а не мечтать о вашей Жизни =Главное, создайте Клятву для себя, которая говорит о Величии, о Божественности и о Цели этой Жизни = Гневаться - это то же самое, что самому пить яд, ожидая, что от этого умрёт другой человек =Дети не имеют права судить своих родителей.