Военное обозрение

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Экс-посол США: чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ

Экс-посол США: чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ

Запад будет поставлять киевскому режиму любое возможное вооружение. И даже вероятный приход к власти в Соединенных Штатах другого президента этого не изменит.

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