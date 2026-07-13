Все о бензине в Нижегородской области: собрали ответы на главные вопросы

С 9 июля на 60 сетевых АЗС Нижнего Новгорода приступили к работе почти 1300 волонтеров. В специальных жилетах они следят за наличием топлива и передают актуальную информацию водителям, чтобы избежать скопления очередей.
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