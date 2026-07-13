Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

232 подписчика

Все о бензине в Нижегородской области: собрали ответы на главные вопросы

Все о бензине в Нижегородской области: собрали ответы на главные вопросы

С 9 июля на 60 сетевых АЗС Нижнего Новгорода приступили к работе почти 1300 волонтеров. В специальных жилетах они следят за наличием топлива и передают актуальную информацию водителям, чтобы избежать скопления очередей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии