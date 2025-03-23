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Царьград

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Сульфорафан в брокколи: защита суставов и борьба с воспалением

Сульфорафан в брокколи: защита суставов и борьба с воспалением

Врач Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы рассказывает о пользе брокколи. Содержащийся в ней сульфорафан помогает предотвратить разрушение суставов, снижает воспаление, повышает тестостерон и борется с избыточным весом.

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