Какой сегодня праздник: 30 октября – День основания Российского военно-морского флота

Среди многочисленных страниц истории России 30 октября имеет особенное значение. В этот день ровно 328 лет назад, в 1696 году, произошло событие, положившее начало становлению отечественного военно-морского флота.
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