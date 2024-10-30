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Какой сегодня праздник: 30 октября – День основания Российского военно-морского флота

Какой сегодня праздник: 30 октября – День основания Российского военно-морского флота

Среди многочисленных страниц истории России 30 октября имеет особенное значение. В этот день ровно 328 лет назад, в 1696 году, произошло событие, положившее начало становлению отечественного военно-морского флота.

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