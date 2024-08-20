Доля имеющих сбережения россиян сократилась до минимума с марта 2022 года

Зарегистрированное Центробанком новое повышение инфляционных ожиданий россиян, отмеченное на фоне заметного снижения доли имеющих сбережения респондентов, может стать для регулятора новым аргументом для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
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