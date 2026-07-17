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Газета «Культура»

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Инди-музыка стала ближе: новый фестиваль с новыми именами

Инди-музыка стала ближе: новый фестиваль с новыми именами

Инди-музыка в чем-то просто обязана быть независима — по определению. Но если полвека назад это направление основывалось чисто андерграундным сообществом, то сегодня оно вовлекло в свою орбиту миллионы поклонников по всему миру.

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