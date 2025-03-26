Потеряли сканер либры, в Новоаниннке, чёрного цвета, в районе школы №1. Обращаться по номеру телефона :+79010311274.
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Потеряли сканер либры, в Новоаниннке, чёрного цвета, в районе школы №1. Обращаться по номеру телефона :+79010311274.