На Ямале запустили новые меры поддержки для бизнеса

Обновленный пакет мер государственной поддержки для предпринимателей Ямала в формате пресс-конференции презентовали Валерий Миронов, директор окружного департамента экономики и Евгений Жирнель, руководитель региональных центров «Мой бизнес».
Обновленный пакет мер государственной поддержки для предпринимателей Ямала в формате пресс-конференции презентовали Валерий Миронов, директор окружного департамента экономики и Евгений Жирнель, руководитель региональных центров «Мой бизнес».
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