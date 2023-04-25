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На Ямале запустили новые меры поддержки для бизнеса

На Ямале запустили новые меры поддержки для бизнеса

Обновленный пакет мер государственной поддержки для предпринимателей Ямала в формате пресс-конференции презентовали Валерий Миронов, директор окружного департамента экономики и Евгений Жирнель, руководитель региональных центров «Мой бизнес».

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