Готовят масштабное контрнаступление. У ВСУ появился новый тактический знак: «Военкоры русской весны»

Военнослужащие 98-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ обнаружили свежие тактические обозначения на бронированных машинах украинских боевиков, участвовавших в провалившейся атаке экстремистов в районе Часова Яра.
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