В Бурятии к врачам доставили отшельника, который 25 лет живёт в лесной землянке

Мужчине купили тёплые вещи и помогли оформить полис ОМС.Волонтёры сообщества "Рождённые помогать" Тарбагатайского района Бурятии помогли доставить к врачам инвалида-отшельника, который 25 лет живёт в землянке в лесу.