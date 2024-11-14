Идеи Троцкого живут и побеждают. Почему вдруг?

За что был выслан и убит архитектор Октябрьской революции и победы в Гражданской войне «24 октября 1917 года по призыву и под руководством партии большевиков петроградский пролетариат, матросы и солдаты с оружием в руках восстали против Временного правительства» — эта цитата принадлежит академику К.
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