БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Идеи Троцкого живут и побеждают. Почему вдруг?

Идеи Троцкого живут и побеждают. Почему вдруг?

За что был выслан и убит архитектор Октябрьской революции и победы в Гражданской войне «24 октября 1917 года по призыву и под руководством пар­тии большевиков петроградский пролетариат, матросы и сол­даты с оружием в руках восстали против Временного прави­тельства» — эта цитата принадлежит академику К.

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