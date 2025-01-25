Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Давосе объяснили, почему Украину грабить выгоднее, чем Африку

В Давосе объяснили, почему Украину грабить выгоднее, чем Африку

Для стран Евросоюза может быть крайне выгодной эксплуатация украинских месторождений. Об этом на украинском завтраке в Давосе заявил управляющий партнер консалтинговой компании «McKinsey» на Украине Александр Кравченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Eduard
Но это и наши руды!
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