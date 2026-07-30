Автофестиваль «ПроДвижение»: более 300 машин, юбилейные экспозиции и новинки автопрома на ВДНХ

С 30 июля по 2 августа ВДНХ станет центром притяжения для всех увлечённых автокультурой. На автофестивале «ПроДвижение» будет представлено более 300 автомобилей — редчайшие суперкары, уникальные исторические модели и новинки российского автопрома.
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