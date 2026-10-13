Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Три рубля за мужика, десять тысяч за актёра: какие крепостные стоили дороже всего

В апреле 1721 года Пётр I выговаривал Сенату: помещики «продают людей, как скотов, чего во всём свете не водится».

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