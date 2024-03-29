В Генштабе РФ заявили, что новобранцев весеннего призыва не направят в зону СВО

Новобранцев в ходе весеннего призыва в армию не будут направлять в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, продолжительность срочной службы остается без изменений – 1 год, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на российский Генштаб.
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