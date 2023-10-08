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Газета.ру

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Прокудин: транспортная база и предприятие повреждены в Херсонской области

Прокудин: транспортная база и предприятие повреждены в Херсонской области

Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что транспортная база и предприятие в результате взрыва получили повреждения в подконтрольной Киеву части региона.

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