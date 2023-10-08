Прокудин: транспортная база и предприятие повреждены в Херсонской области

Назначенный украинскими властями глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что транспортная база и предприятие в результате взрыва получили повреждения в подконтрольной Киеву части региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии