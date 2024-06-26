Белоусов предупредил Остина о рисках эскалации ситуации на Украине из-за поставок оружия в США

Министр обороны России Андрей Белоусов предупредил своего американского коллегу, главу Пентагона Ллойда Остина, о возможной эскалации ситуации на Украине из-за продолжающихся поставок американского оружия украинским военным.
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