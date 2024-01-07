Епископ Серафим возглавил Божественную литургию и великую вечерню в Никольском кафедральном соборе г. Бобруйска.

6 января 2024 года, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию и великую вечерню в Никольском кафедральном соборе г.
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