Назван ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий октября в Рязани

ТОП-3 возглавила вакансия директора супермаркета с зарплатой от 90 тысяч рублей. У кандидата должен быть опыт работы от трёх лет и высшее образование Вторую строчку заняла вакансия начальника производства обуви с доходом от 80 до 100 тысяч рублей в месяц.