Вот что бывает, если объединить ужасный вкус и безупречное исполнение

Как говорится, «на вкус и цвет все фломастеры разные», но есть настолько ужасные, бесполезные и некрасивые «фломастеры», что, глядя на них, думаешь только об одном: «Неужели это правда кому-то нравится?!».
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