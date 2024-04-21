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Петербургский дневник

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Роман Ротенберг согласен с Мальцевым, что тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен

Роман Ротенберг согласен с Мальцевым, что тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен

Команда Ротенберга в этом году не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги Главный тренер СКА Роман Ротенберг согласен с двукратным олимпийским чемпионом Александром Мальцевым, что тот хоккей, в который сейчас играют в КХЛ, никому не интересен.

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