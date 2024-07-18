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Лиховой: большинство позиций ВСУ в Крынках разрушено подчистую

Лиховой: большинство позиций ВСУ в Крынках разрушено подчистую

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки Херсонской области были полностью разбиты. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире канала "Рада".

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