Лиховой: большинство позиций ВСУ в Крынках разрушено подчистую

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки Херсонской области были полностью разбиты. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире канала "Рада".
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