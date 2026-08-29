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Татар-информ

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Прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя погибшими в Татарстане

Прокуратура проводит проверку после ДТП с двумя погибшими в Татарстане

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП между «Ладой» и Kia в Татарстане.

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