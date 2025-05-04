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Закон, порядок, государство

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На Чукотке в центре образования села Лаврентия открылось местное отделение «Юнармии»

На Чукотке в центре образования села Лаврентия открылось местное отделение «Юнармии»

Девять обучающихся центра образования произнесли слова клятвы юнармейца и получили из рук военного комиссара Провиденского и Чукотского районнов Игоря Бондаренко удостоверение юнармейца.

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