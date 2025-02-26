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Спасенная в Крыму кошка Муся провела ночь в ветеринарной клинике

Спасенная в Крыму кошка Муся провела ночь в ветеринарной клинике

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Спасенная группой добровольцев и спасателями "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо" в Крыму, провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя хорошо, сообщила ветеринар, … .

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