Спасенная в Крыму кошка Муся провела ночь в ветеринарной клинике

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Спасенная группой добровольцев и спасателями "Крым-спас" кошка Муся, которую мужчина сбросил в море с 40-метровой высоты смотровой площадки замка "Ласточкино Гнездо" в Крыму, провела ночь в ветеринарной клинике и чувствует себя хорошо, сообщила ветеринар, … .