Shot: Российская туристка впала в кому в Турции

Туристка из России во время отдыха в Турции впала в кому. Как пишет Telegram-канал Shot, больница, в которой лежит россиянка, не разрешает транспортировать ее в Москву, пока семья 62-летней женщины не оплатит экстренную операцию стоимостью 20 тысяч долларов.
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