Shot: Российская туристка впала в кому в Турции

Туристка из России во время отдыха в Турции впала в кому. Как пишет Telegram-канал Shot, больница, в которой лежит россиянка, не разрешает транспортировать ее в Москву, пока семья 62-летней женщины не оплатит экстренную операцию стоимостью 20 тысяч долларов.