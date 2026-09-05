У Соболева 9 голов в 10 матчах сезона. Форвард «Зенита» забил ЦСКА

Александр Соболев забил девятый гол в сезоне. Нападающий « Зенита » сравнял счет на 84-й минуте матча с ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:1, второй тайм), головой замкнув подачу Луиса Энрике с фланга.