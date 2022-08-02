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В МИД Китая подтвердили, что страна жестко ответит в случае визита Пелоси на Тайвань

В МИД Китая подтвердили, что страна жестко ответит в случае визита Пелоси на Тайвань

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин примет решительные меры для защиты госсуверенитета и территориальной целостности в случае визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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