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Драка на сцене, слезы Уилла Смита и минута молчания в поддержку Украины: 7 главных моментов премии "Оскар-2022"

Драка на сцене, слезы Уилла Смита и минута молчания в поддержку Украины: 7 главных моментов премии "Оскар-2022"

В США завершилась церемония награждения победителей кинопремии "Оскар". Свои первые в карьере статуэтки забрали Уилл Смит и Джессика Честейн, а Билли Айлиш стала обладательницей награды за лучший саундтрек.

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