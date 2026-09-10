Главное за ночь и утро 10 сентября: Трамп допустил трёхстороннюю встречу, переговоры Путина и То Лама, атака на Сочи

Президент США Дональд Трамп допустил возможность трёхсторонней встречи с Путиным и Зеленским, Владимир Путин провёл переговоры с главой Вьетнама То Ламом в Кремле, ВСУ атаковали дронами Сочи - число пострадавших выросло до 8.
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