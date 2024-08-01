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Китай

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Си Цзиньпин призвал образцовую роту НОАК превратиться в сильное боеспособное подразделение

Пекин, 31 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал образцовую роту Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ усилить подготовку в условиях, приближенных к боевым, и стремиться стать сильным подразделением с высоким уровнем боеспособности, огромным мужеством сражаться и твердой решимостью побеждать.

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