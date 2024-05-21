Зенитные ракетные комплексы Пакистана

Пакистан входит в достаточно ограниченный круг государств, в которых на постоянном боевом дежурстве находятся зенитные ракетные комплексы средней и большой дальности, обладающие противоракетными способностями.
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