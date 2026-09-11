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Царьград

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Жубал принес победу «Краснодару» лучшим голом июля-августа

Жубал принес победу «Краснодару» лучшим голом июля-августа

Защитник «Краснодара» Жубал признан автором лучшего гола июля-августа в Российской Премьер-Лиге благодаря впечатляющему удару через себя в матче с «Динамо».

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