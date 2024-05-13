Володин: Госдума рассматривает утверждение Мантурова первым вице-премьером РФ

Государственная дума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера и главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы правительства Российской Федерации.
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