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Володин: Госдума рассматривает утверждение Мантурова первым вице-премьером РФ

Володин: Госдума рассматривает утверждение Мантурова первым вице-премьером РФ

Государственная дума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера и главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на должность первого заместителя главы правительства Российской Федерации.

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