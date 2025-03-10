Новый «загадочный» бренд RSV — раскрываем карты!

Одна из заметных новостей прошлой недели – выпуск первой партии автомобилей под новой маркой Rosva Motors на бывшем заводе ПСМА в Калуге, ранее являвшимся совместным предприятием по производству автомобилей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.
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