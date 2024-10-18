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  • Наталья Котельникова
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Комик Денис Дорохов взял под опеку лемуров из Новосибирского зоопарка

Комик Денис Дорохов взял под опеку лемуров из Новосибирского зоопарка

Участниками опекунской программы могут стать все желающие, а не только знаменитости.Участник команды КВН "Камызяки", актёр шоу "Однажды в России"  Денис Дорохов и его семья стали участниками опекунской программы Новосибирского зоопарка.

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