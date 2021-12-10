ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на десятое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1129 =В своей конкретной Жизни вы и есть творящий Бог, соединённый незримой связью с Абсолютным Богом = Во Вселенной существуют различные формы Жизни, соответствующие различным аспектам Материи = Всё в вас! И через сознание вы можете осветлить своё внутреннее Пространство и стать "маяком" для других = Выбирай одно добродетельное качество на каждый месяц и держи его в уме, как идеал, которого необходимо достичь =Выбор правильного решения приходит с опытом; опыт приходит с каждым неправильным выбором = Главное, слушай своё сердце и ты никогда не ошибёшься - у тебя просто не получится ошибиться =“…моя Цель неотделима от счастья, но я не верю в счастливый конец.