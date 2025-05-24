❗️⚡️Ракета класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности КС-172 поступила на вооружение ВКС России, утверждает Army Recognition.
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❗️⚡️Ракета класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности КС-172 поступила на вооружение ВКС России, утверждает Army Recognition.