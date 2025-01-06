В ЛДПР предложили ввести единовременные выплаты в случае гибели или ранения военкоров

Слуцкий предложил гарантировать военкорам выплаты в случае ранения или гибели Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести единовременные выплаты в случае гибели или ранения военкоров.
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