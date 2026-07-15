Сперцян спел бразильскую песню Nossa Nossa на посвящении в «Аль-Ахли»

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян принял участие в посвящении в « Аль-Ахли ». Во время командного обеда бывший капитан «Краснодара» исполнил популярную бразильскую песню Ai Se Eu Te Pego («Nossa Nossa»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Форвард «Ростова» Сулейманов о последствиях урагана: «Апокалипсис какой-то, куча деревьев на дороге. Жена плакала – я уехал на три дня, в итоге 10 дней не был дома»
- Баландин о Кузнецове в «Сибири»: «Это к лучшему для «Трактора». Зачем вкладываться в игрока, который исчерпал себя? Не верю, что он вернется на высокий уровень»
- Юлия Ефимова: «Цель у меня только одна – Лос‑Анджелес-2028. Если я туда поеду, для меня это почти домашняя Олимпиада»
Свежие комментарии