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Сперцян спел бразильскую песню Nossa Nossa на посвящении в «Аль-Ахли»

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян принял участие в посвящении в « Аль-Ахли ». Во время командного обеда бывший капитан «Краснодара» исполнил популярную бразильскую песню Ai Se Eu Te Pego («Nossa Nossa»).

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