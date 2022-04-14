Объемы торговли России с Китаем растут вопреки санкциям

Несмотря на западные санкции и угрозы со стороны США, Китай наращивает торговлю с нашей страной. Как пишет агентство Reuters, общий объем взаимных поставок -- в марте вырос более, чем на 12 процентов и оценивается в 11,5 миллиардов долларов.
Несмотря на западные санкции и угрозы со стороны США, Китай наращивает торговлю с нашей страной. Как пишет агентство Reuters, общий объем взаимных поставок -- в марте вырос более, чем на 12 процентов и оценивается в 11,5 миллиардов долларов.
Свежие комментарии