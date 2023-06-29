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Объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза

Объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза

По итогам первых трех месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» произвели высокотехнологичной продукции на 17,3 миллиарда рублей, что почти в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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