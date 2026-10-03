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Мой Дом 21

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Оплачиваемый отпуск для заботы о питомцах: как Италия открыла новую эру прав животных

Оплачиваемый отпуск для заботы о питомцах: как Италия открыла новую эру прав животных

Когда в доме появляется четвероногий друг, жизнь меняется кардинально. Привычный уклад перестраивается, появляются новые обязанности, но вместе с ними — и особая, ни с чем не сравнимая радость.

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