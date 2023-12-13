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Сооснователь "Яндекса" Волож хочет добиться снятия санкций в суде ЕС

Сооснователь "Яндекса" Волож хочет добиться снятия санкций в суде ЕС

Бывший генеральный директор "Яндекса" и один из основателей компании Аркадий Волож предпринимает юридические шаги с целью отмены наложенных на него персональных санкций со стороны Европейского суда общей юрисдикции, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на информацию, предоставленную адвокатами Воложа .

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